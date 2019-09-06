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КОРД у Дніпрі затримав банду викрадачів людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Дніпрі поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка займалася викраденням людей та вимаганням грошей, 5 вересня під час скоєння злочину працівники управління стратегічних розслідувань за участі спецпідрозділу "КОРД" затримали п’ятьох членів групи. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Декілька місяців тому до поліції звернувся місцевий житель та повідомив про вимагання у нього великої суми грошей. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

Під час отримання від потерпілого першої частини грошей було затримано одного з лідерів групи. Одночасно з цим, в різних частинах міста Дніпра поліцейські затримали інших членів злочинної групи, створеної на етнічній основі.

"Як було встановлено, зловмисники, застосовуючи фізичне та психологічне насильство, займалися вимаганням та викраденням людей. До складу групи входили чоловіки віком 20-30 років", - вказали у поліції.

Було проведено низку обшуків за місцем мешкання та в автомобілях затриманих. У квартирі одного з чоловіків поліцейські вилучили травматичний пістолет з набоями.

"Як було встановлено, злочинне угрупування корегувалося одним із відомих "злодіїв у законі", який після звільнення з місць позбавлення волі мешкає на території Туреччини. Він організовував злочинні групи, які ведуть протиправну діяльність корисливо-насильницького характеру, як на території України, так і в інших державах ближнього та дальнього зарубіжжя", - додали у поліції.

Наразі двох лідерів затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Вирішується питання щодо юридичного статусу та міри запобіжного заходу для інших учасників групи. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, що передбачає до 7 років позбавлення волі. Також поліцейські встановлюють інших учасників злочинної групи.

Нагадаємо, поліція затримала банду "елітних" гастролерів-крадіїв.

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