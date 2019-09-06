КОРД у Дніпрі затримав банду викрадачів людей

КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Дніпрі поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка займалася викраденням людей та вимаганням грошей, 5 вересня під час скоєння злочину працівники управління стратегічних розслідувань за участі спецпідрозділу "КОРД" затримали п’ятьох членів групи. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.