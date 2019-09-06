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КОРД в Днепре задержал банду похитителей людей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Днепре полицейские разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением людей и вымогательством денег, 5 сентября во время совершения преступления сотрудники управления стратегических расследований при участии спецподразделения "КОРД" задержали пятерых членов группы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Несколько месяцев назад в полицию обратился местный житель и сообщил о вымогательстве у него крупной суммы денег. По данному факту было открыто уголовное производство.

При получении от потерпевшего первой части денег был задержан один из лидеров группы. Одновременно с этим, в различных частях города Днепра полицейские задержали других членов преступной группы, созданной на этнической основе.

"Как было установлено, злоумышленники, применяя физическое и психологическое насилие, занимались вымогательством и похищением людей. В состав группы входили мужчины в возрасте 20-30 лет", - указали в полиции.

Был проведен ряд обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных. В квартире одного из мужчин полицейские изъяли травматический пистолет с патронами.

"Как было установлено, преступная группировка курировалась одним из известных "воров в законе", который после освобождения из мест лишения свободы проживает на территории Турции. Он организовывал преступные группы, которые ведут противоправную деятельность корыстно-насильственного характера, как на территории Украины, так и в других государствах ближнего и дальнего зарубежья", - добавили в полиции.

Сейчас двух лидеров задержали в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос о юридическом статусе и мере пресечения для других участников группы. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы. Также полицейские устанавливают других участников преступной группы.

Напомним, полиция задержала банду "элитных" гастролеров-воров.

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