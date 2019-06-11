В Киеве пробки значительно сковали движение автомобилей

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 27484 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 108598 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106375 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134737 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129528 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129973 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131190 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153315 просмотра

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В Киеве пробки значительно сковали движение автомобилей

В Киеве пробки значительно сковали движение автомобилей

Киев  •  УНН

 • 14220 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. На дорогах Киева по состоянию на 8:45 наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, максимальный уровень пробок наблюдается на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Юрия Ильенко, проспекте Валерия Лобановского, Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской.

Осложнения движения заметны на улицах Сечевых Стрельцов, Семена Скляренко, Вячеслава Черновола, Владимирском спуске, бульваре Леси Украинки, Надднепрянском шоссе.

Кроме того, значительное усложнение движения заметно на Голосеевском проспекте, Большой окружной дороге, проспекте Леся Курбаса.

На левом берегу осложнения движения автотранспорта наблюдаются на проспектах Генерала Ватутина и Соборности, Броварском проспекте, бульваре Перова, улицах Оноре де Бальзака, Братиславской, Евгения Сверстюка, Центральной Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, проспекте Освободителей и Николая Бажана.

На Южном, Дарницком мосту и мосту Патона пробки наблюдаются в сторону правого берега. На Северном мосту и мосту Метро можно проехать свободно.

Как сообщал УНН, Киев опередил Нью-Йорк, Токио и Лондон по уровню пробок.

Украинские Национальные Новости

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