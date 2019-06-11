В Киеве пробки значительно сковали движение автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. На дорогах Киева по состоянию на 8:45 наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, максимальный уровень пробок наблюдается на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Юрия Ильенко, проспекте Валерия Лобановского, Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской.
Осложнения движения заметны на улицах Сечевых Стрельцов, Семена Скляренко, Вячеслава Черновола, Владимирском спуске, бульваре Леси Украинки, Надднепрянском шоссе.
Кроме того, значительное усложнение движения заметно на Голосеевском проспекте, Большой окружной дороге, проспекте Леся Курбаса.
На левом берегу осложнения движения автотранспорта наблюдаются на проспектах Генерала Ватутина и Соборности, Броварском проспекте, бульваре Перова, улицах Оноре де Бальзака, Братиславской, Евгения Сверстюка, Центральной Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, проспекте Освободителей и Николая Бажана.
На Южном, Дарницком мосту и мосту Патона пробки наблюдаются в сторону правого берега. На Северном мосту и мосту Метро можно проехать свободно.
Как сообщал УНН, Киев опередил Нью-Йорк, Токио и Лондон по уровню пробок.