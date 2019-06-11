У Києві затори значно скували рух автомобілів

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КИЇВ. 11 червня. УНН. На дорогах Києва станом на 8:45 спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

За даними сервісу, максимальний рівень заторів спостерігається на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Юрія Іллєнка, проспекті Валерія Лобановського, Набережному шоссе, вулицях Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Рибальській.

Певне ускладнення руху помітне на вулицях Січових Стрільців, Семена Скляренка, В’ячеслава Чорновола, Володимирському узвозі, бульварі Лесі Українки, Наддніпрянському шосе.

Окрім того, значне ускладнення руху помітне на Голосіївському проспекті, Великій окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса.

На лівому березі ускладнення руху автотранспорту спостерігається на проспектах Генерала Ватутіна та Соборності, Броварському проспекті, бульварі Перова, вулицях Оноре де Бальзака, Братиславській, Євгена Сверстюка, Центральній, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе, проспекті Визволителів та Миколи Бажана.

На Південному, Дарницькому мосту та мосту Патона затори спостерігаються у бік правого берега. На Північному мосту та мосту Метро можна проїхати вільно.

Як повідомляв УНН, Київ випередив Нью-Йорк, Токіо та Лондон за рівнем заторів

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