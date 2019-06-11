Київ випередив Нью-Йорк, Токіо та Лондон за рівнем заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Київ у рейтингу завантаженості доріг у 2018 році посів 13-те місце серед міст світу, випередивши такі мегаполіси, як Нью-Йорк, Токіо та Лондон. Про це повідомляє УНН з посиланням на щорічне дослідження компанії TomTom.
У рейтингу за 2018 рік компанія дослідила 403 міста із 56 країн світу.
Рівень завантаженості визначається тим, наскільки більше часу водії витрачають на поїздку у порівнянні з тим, коли дороги розвантажені.
Компанія вимірює, скільки необхідно часу на поїздку без заторів, а потім порівнює з реальним часом, що потрібен водіям для здійснення поїздки.
Найбільш завантаженим містом у світі визнали Мумбаї в Індії із показником 65%. У першу п’ятірку також увійшли Богота (Колумбія, 63%), Ліма (Перу, 58%), Нью-Делі (Індія, 58%) та Московська область (РФ, 56%).
У Києві водії в середньому перебувають в дорозі на 46% більше часу, ніж необхідно без заторів. У порівнянні з 2017 роком позиція міста не змінилася, але рівень завантаженості доріг зріс на 2%.
Нью-Йорк має 36%, Токіо - 41%, Лондон - 37%.
Нагадаємо, робочий тиждень у Києві розпочався із заторів.