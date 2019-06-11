Київ випередив Нью-Йорк, Токіо та Лондон за рівнем заторів

КИЇВ. 11 червня. УНН. Київ у рейтингу завантаженості доріг у 2018 році посів 13-те місце серед міст світу, випередивши такі мегаполіси, як Нью-Йорк, Токіо та Лондон. Про це повідомляє УНН з посиланням на щорічне дослідження компанії TomTom.