Киев опередил Нью-Йорк, Токио и Лондон по уровню пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Киев в рейтинге загруженности дорог в 2018 году занял 13-е место среди городов мира, опередив такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Токио и Лондон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежегодное исследование компании TomTom.
В рейтинге по 2018 компания исследовала 403 города из 56 стран мира.
Уровень загруженности определяется тем, насколько больше времени водители тратят на поездку по сравнению с тем, когда дороги разгружены.
Компания измеряет, сколько необходимо времени на поездку без пробок, а затем сравнивает с реальным временем, что нужен водителям для осуществления поездки.
Наиболее загруженным городом в мире признали Мумбаи в Индии с показателем 65%. В первую пятерку также вошли Богота (Колумбия, 63%), Лима (Перу, 58%), Нью-Дели (Индия, 58%) и Московская область (РФ, 56%).
В Киеве водители в среднем находятся в пути на 46% больше времени, чем необходимо без пробок. По сравнению с 2017 годом позиция города не изменилась, но уровень загруженности дорог вырос на 2%.
У Нью-Йора - 36%, Токио - 41%, Лондона - 37%.
Напомним, рабочая неделя в Киеве началась с пробок.