В Киеве пробки образовались на всех мостах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В столице, по состоянию на 8:05, на всех мостах образовались пробки в направлении правого берега. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, осложнения движения транспорта заметны на проспекте Победы, улице Борщаговской, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, улице Елены Телиги и Набережном шоссе.
На левом берегу Киева пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, Броварском проспекте, проспекте Соборности и проспекте Бажана.
Движение на мостах: на Северном, мосту Метро, мосту Патона, а также на Дарницком и Южном мостах движение транспорта затруднено в направлении правого берега.
Напомним, на 27 октября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,33 грн/долл.