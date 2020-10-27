Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,33 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На 27 жовтня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,33 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.3352 грн за долар;
33.4908 грн за євро;
0.37124 грн за російський рубль;
36.9080 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 жовтня усіх курс долара та рубля зріс, курс євро та фунта стерлінга — впав.