Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,33 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.3352 грн за долар;

33.4908 грн за євро;

0.37124 грн за російський рубль;

36.9080 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 26 жовтня усіх курс долара та рубля зріс, курс євро та фунта стерлінга — впав.