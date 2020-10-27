Официальный курс гривны установлен на уровне 28,33 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.3352 грн за доллар;

33.4908 грн за евро;

0.37124 грн за российский рубль;

36.9080 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 октября всех курс доллара и рубля вырос, курс евро и фунта стерлинга — упал.