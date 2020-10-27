У Києві затори утворилися на всіх мостах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У столиці, станом на 8:05, на всіх мостах утворилися затори у напрямку правого берега. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, ускладнення руху транспорту помітне на проспекті Перемоги, вулиці Борщагівській, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, вулиці Олени Теліги та Набережному шосе.
На лівому березі Києва затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, Броварському проспекті, проспекті Соборності та проспекті Миколи Бажана.
Рух на мостах: на Північному, мосту Метро, мосту Патона, а також на Дарницькому та Південному мостах рух транспорту ускладнено у напрямку правого берега.
Нагадаємо, на 27 жовтня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,33 грн/дол.