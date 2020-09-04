В Киеве осудили трех мужчин, которые ради золотых украшений убили женщину

"При поддержке публичного обвинения прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор трем мужчинам по факту совершения разбоя и умышленного убийства 30-летней женщины. Преступление произошло 18 января 2017 года на ул. Декабристов в Дарницком районе столицы", - сказано в сообщении.

Установлено, что мужчины познакомились с женщиной на улице и вместе отдыхали, распивая алкогольные напитки. В это время один из мужчин заметил у нее золотые украшения и решил ими завладеть, о чем сообщил своим товарищам.

Отведя потерпевшую в безлюдное место, 32-летний мужчина нанес женщине металлическим прутом 14 ударов в область головы, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых последняя скончалась. После этого злоумышленники завладели вещами потерпевшей на сумму более 25 тыс. гривен и скрылись.

Приговором Дарницкого районного суда города Киева 32-летний мужчина, который непосредственно наносил женщине удары, признан виновным по ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Двое других мужчин признаны виновными по ч. 2 ст. 187 УК Украины, им назначено наказание в виде 11 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвиняемые находятся под стражей.

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