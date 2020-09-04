На Рівненщині судитимуть хлопця за вбивство вітчима
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Рівненщині судитимуть 19-річного хлопця за вбивство вітчима. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.
"…завершено досудове розслідування та скеровано до Рівненського районного суду обвинувальний акт щодо 19-річного жителя міста Рівне. Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що хлопець, 23 квітня перебуваючи в селі Шостаків Рівненського району, під час раптово виниклого конфлікту з вітчимом, наніс йому не менше п’яти ударів ножем в ділянку грудної клітки (з пошкодженням серця). Потерпілий помер на місці події.
Так, на час досудового розслідування та судового розгляду відносно обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Нагадаємо, на Вінниччині правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у тому, що проник до помешкання пенсіонера та завдав йому тілесні ушкодження, несумісні із життям. Потерпілим виявився 82-річний громадянин Білорусі.