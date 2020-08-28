На Вінниччині затримали чоловіка за вбивство пенсіонера з Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Вінниччині правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у тому, що проник до помешкання пенсіонера та завдав йому тілесні ушкодження, несумісні із життям. Потерпілим виявився 82-річний громадянин Білорусі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
“Оперативники поліції Вінниччини затримали підозрюваного у вбивстві іноземця. Злочин стався 24 серпня в селі Никифорівці у будинку 82-річного громадянина Білорусі. 27 серпня зловмисника затримали в Немирівському районі. Слідство готує матеріали для оголошення правопорушнику про підозру, він затриманий у процесуальному порядку”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 22-річний молодик, родом із Хмільницького району, раніше притягувався до кримінальної відповідальності та не має постійного місця проживання.
Зазначається, що 82-річний громадянин Білорусі приїхав до села Никифорівці, де мав приватний будинок. Ввечері, 24 серпня, затриманий 22-річний хлопець проник до помешкання іноземця і був помічений господарем. Зловмисник ножем кілька разів вдарив потерпілого і втік.
“Тілесні ушкодження, завдані пенсіонеру, виявились несумісними з життям. Підозрюваний затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці в аеропорту “Бориспіль” затримали іноземця, який на фоні конфлікту вбив жінку та залишив її в орендованій квартирі, з якої поспіхом втік. Слідчі готують йому повідомлення про підозру.