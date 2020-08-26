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Вбивство іноземцем жінки у Києві: затриманому готують підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Правоохоронці в аеропорту “Бориспіль” затримали іноземця, який на фоні конфлікту вбив жінку та залишив її в орендованій квартирі, з якої поспіхом втік. Слідчі готують йому повідомлення про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції міста Києва.

Вбивство іноземцем жінки у Києві: затриманому готують підозру

"Правоохоронці затримали в аеропорту “Бориспіль” іноземця за підозрою у вбивстві жінки на столичному Печерську. Чоловіка зупинили у терміналі, коли той мав намір відлетіти в іншу країну. Працівники поліції встановлюють обставини та мотиви злочину. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі“, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у будинку на вулиці Академіка Філатова у Печерському районі столиці виявили тіло невідомої жінки.

Правоохоронці поспілкувалися з господарем помешкання, який пояснив, що кілька місяців здає в оренду квартиру іноземцю.

Коли він приїхав на адресу, орендар поскаржився на погане самопочуття та, не дочекавшись приїзду медиків, швидко залишив приміщення. Далі власники почали прибирати квартиру та за диваном виявили мертву жінку.

“Між 34-річною уродженкою Одещини та іноземцем виник конфлікт, під час якого чоловік руками задушив потерпілу...Викрили зловмисника в аеропорту "Бориспіль“. 61-річного громадянина іншої держави затримали у терміналі перед відльотом у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — додали у поліції.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН раніше, Києві громадянина США затримали за підозрою у вбивстві жінки

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