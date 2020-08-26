Убийство иностранцем женщины в Киеве: задержанному готовят подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Правоохранители в аэропорту "Борисполь" задержали иностранца, который на фоне конфликта убил женщину и оставил ее в арендованной квартире, из которой спешно скрылся. Следователи готовят ему сообщение о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции города Киева.
"Правоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" иностранца по подозрению в убийстве женщины на столичном Печерске. Мужчину остановили в терминале, когда тот намеревался улететь в другую страну. Работники полиции устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Установлено, что в доме на улице Академика Филатова в Печерском районе столицы обнаружили тело неизвестной женщины.
Правоохранители пообщались с хозяином квартиры, который пояснил, что несколько месяцев сдает в аренду квартиру иностранцу.
Когда он приехал по адресу, арендатор пожаловался на плохое самочувствие и, не дождавшись приезда медиков, быстро покинул помещение. Далее владельцы начали убирать квартиру и за диваном обнаружили мертвую женщину.
"Между 34-летней уроженкой Одесской области и иностранцем возник конфликт, в ходе которого мужчина руками задушил потерпевшую... Разоблачили злоумышленника в аэропорту "Борисполь". 61-летнего гражданина другого государства задержали в терминале перед отлетом в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавили в полиции.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН ранее, в Киеве гражданина США задержали по подозрению в убийстве женщины.