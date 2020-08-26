Убийство иностранцем женщины в Киеве: задержанному готовят подозрение

КИЕВ. 26 августа. УНН. Правоохранители в аэропорту "Борисполь" задержали иностранца, который на фоне конфликта убил женщину и оставил ее в арендованной квартире, из которой спешно скрылся. Следователи готовят ему сообщение о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции города Киева.