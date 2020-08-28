В Винницкой области задержали мужчину за убийство пенсионера из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Винницкой области задержали 22-летнего мужчину, который подозревается в том, что проник в помещение пенсионера и нанес ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Пострадавшим оказался 82-летний гражданин Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Оперативники полиции Винницкой области задержали подозреваемого в убийстве иностранца. Преступление произошло 24 августа в селе Никифоровцы в доме 82-летнего гражданина Беларуси. 27 августа злоумышленника задержали в Немировском районе. Следствие готовит материалы для объявления правонарушителю о подозрении, он задержан в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.
Установлено, что 22-летний молодой человек, родом из Хмильницкого района, ранее привлекался к уголовной ответственности и не имеет постоянного места жительства.
Отмечается, что 82-летний гражданин Беларуси приехал в село Никифоровцы, где имел частный дом. Вечером, 24 августа, задержанный 22-летний парень проник в помещение иностранца и был замечен хозяином. Злоумышленник ножом несколько раз ударил потерпевшего и скрылся.
"Телесные повреждения, причиненные пенсионеру, оказались несовместимыми с жизнью. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УКУ", - говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители в аэропорту "Борисполь" задержали иностранца, который на фоне конфликта убил женщину и оставил ее в арендованной квартире, из которой спешно скрылся. Следователи готовили ему сообщение о подозрении.