В Ровенской области будут судить парня за убийство отчима

"... завершено досудебное расследование и направлен в Ровенский районный суд обвинительный акт относительно 19-летнего жителя города Ровно. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что парень, 23 апреля находясь в селе Шестаков Ровенского района, во время внезапно возникшего конфликта с отчимом, нанес ему не менее пяти ударов ножом в область грудной клетки (с повреждением сердца). Пострадавший скончался на месте происшествия.

Так, на время досудебного расследования и судебного рассмотрения в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, в Винницкой области правоохранители задержали 22-летнего мужчину, который подозревается в том, что проник в помещение пенсионера и нанес ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Пострадавшим оказался 82-летний гражданин Беларуси.