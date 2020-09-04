У Києві засудили трьох чоловіків, які заради золотих прикрас вбили жінку

"За підтримання публічного обвинувачення прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок трьом чоловікам за фактом вчинення розбою та умисного вбивства 30-річної жінки. Злочин стався 18 січня 2017 року на вул. Декабристів у Дарницькому районі столиці", - сказано у повідомленні.

Встановлено, що чоловіки познайомилися із жінкою на вулиці та разом відпочивали, розпиваючи алкогольні напої. У цей час один із чоловіків помітив у неї золоті прикраси та вирішив ними заволодіти, про що повідомив своїх товаришів.

Відвівши потерпілу у безлюдне місце, 32-річний чоловік наніс жінці металевим прутом 14 ударів в область голови, заподіявши тяжкі тілесні ушкодження, від яких остання померла. Після цього зловмисники заволоділи речами потерпілої на суму понад 25 тис. гривень та втекли.

Вироком Дарницького районного суду міста Києва 32-річного чоловіка, який безпосередньо наносив жінці удари, визнано винним за ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двох інших чоловіків визнано винними за ч. 2 ст. 187 КК України та призначено покарання у виді 11 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть 19-річного хлопця за вбивство вітчима. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.