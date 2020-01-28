В Киеве осудили брата и сестру за разбойное нападение с убийством

"При принципиальной позиции Киевской местной прокуратуры № 3 судом вынесен обвинительный приговор 23-летнему мужчине и его 22-летней сестре за совершение разбойного нападения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне 2017 года обвиняемые вместе с еще одним лицом прибыли в квартиру знакомого. Когда тот открыл дверь, один из нападавших выстрелил потерпевшему в живот из устройства для отстрела резиновых пуль, чем нанес тяжкие телесные повреждения и спровоцировал массивную кровопотерю.

Проникнув в квартиру, злоумышленники завладели двумя мобильными телефонами.

Пострадавший от нанесенного огнестрельного ранения скончался в больнице.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой совершенный группой лиц с причинением тяжких телесных повреждений).

Приговором Святошинского районного суда г. Киева ранее судимого за разбой обвиняемого приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его сестру до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы относительно сообщника, действия которого привели к смерти потерпевшего, выделены в отдельное уголовное производство. Сейчас он находится в розыске.

Напомним, в Кировоградской области задержали трех мужчин по подозрению в совершении разбойных нападений на одиноких пенсионеров.