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На Кіровоградщині затримали банду за напади на пенсіонерів

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 січня. УНН. Поліцейські на Кіровоградщині затримали трьох чоловіків за підозрою у вчиненні розбійних нападів на самотніх пенсіонерів. Про це поінформували УНН у прокуратурі Кіровоградської області.

На Кіровоградщині затримали банду за напади на пенсіонерів

Подія сталася 25 січня 2020 року у Знам’янці. Троє чоловіків, двоє з яких – роми, проникли до помешкання літнього чоловіка. Застосувавши фізичну силу, забрали 11 тис. грн та зникли у невідомому напрямку.

Правоохоронці застосували план "Перехоплення", і грабіжників вдалося затримати у Світловодську.

Злочинці вчинили аналогічний напад на літнього чоловіка у смт Знам’янка Друга 13 січня. Тоді грабіжники викрали 7500 грн заощаджень пенсіонера.

Наразі розбійників затримали. У справі проводять першочергові слідчі дії. Перевіряють причетність до скоєння цією групою й інших злочинів на території області.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу. До суду скерували клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів. Чоловікам загрожує від семи до 12 років тюрми.

Нагадаємо, грабіжник вдерся до будинку і мало не вбив жінку сокирою.

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