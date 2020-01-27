На Кіровоградщині затримали банду за напади на пенсіонерів
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 січня. УНН. Поліцейські на Кіровоградщині затримали трьох чоловіків за підозрою у вчиненні розбійних нападів на самотніх пенсіонерів. Про це поінформували УНН у прокуратурі Кіровоградської області.
Подія сталася 25 січня 2020 року у Знам’янці. Троє чоловіків, двоє з яких – роми, проникли до помешкання літнього чоловіка. Застосувавши фізичну силу, забрали 11 тис. грн та зникли у невідомому напрямку.
Правоохоронці застосували план "Перехоплення", і грабіжників вдалося затримати у Світловодську.
Злочинці вчинили аналогічний напад на літнього чоловіка у смт Знам’янка Друга 13 січня. Тоді грабіжники викрали 7500 грн заощаджень пенсіонера.
Наразі розбійників затримали. У справі проводять першочергові слідчі дії. Перевіряють причетність до скоєння цією групою й інших злочинів на території області.
Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу. До суду скерували клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів. Чоловікам загрожує від семи до 12 років тюрми.
Нагадаємо, грабіжник вдерся до будинку і мало не вбив жінку сокирою.