Грабіжник вдерся до будинку і мало не вбив жінку сокирою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Зловмисник у Мирнограді на Донеччині проник в будинок та мало не вбив господиню сокирою. Стосовно нападника відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП в області.
Повідомлення про розбійний напад надійшло до поліції вчора, 23 січня, близько 10:25. З’ясувалося, що 81-річна жінка була відсутня вдома, а коли повернулася, застала у приміщенні літньої кухні крадія. Зловмисник схопив сокиру та вдарив нею жінку по голові. Після цього нападник втік. Потерпіла була госпіталізована до місцевої лікарні.
Жінка описала невідомого та вже через годину нападник був затриманий поліцією. Ним виявився 53-річний місцевий житель, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
Зловмисник був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Правопорушник зізнався у скоєному нападі та пояснив, що знав про відсутність вдома хазяйки і не очікував її раптового повернення.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 (Розбій) КК України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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