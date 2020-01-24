У Харкові пограбували поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Харкові чоловік пограбував поліцейського, коли той вночі повертався додому. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
"На Харківщині невідомий пограбував поліцейського, коли той повертався додому серед ночі. Співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції встановили причетного до злочину та затримали його", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 24-річний поліцейський сектору патрульної поліції в аеропорту "Харків", повертаючись до дому вночі, став жертвою грабіжника. Зловмисник наніс йому кілька ударів по голові. Коли правоохоронець опинився на землі, нападник зірвав з його плеча барсетку та витягнув з кишені куртки телефон.
"За фактом події слідчі Московського ВП Харківського ГУНП розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (Грабіж) КК України", - йдеться у повідомленні.
Наразі особу нападника встановлено – ним виявився 24-річний мешканець Харкова.
"Підозрюваного затримано за місцем проживання та проведено санкціонований обшук. Правоохоронцям зловмисник розповів, що викрадений мобільний здав до ломбарду, а банківські картки, службове посвідчення працівника поліції, поліцейський жетон та інші документи підпалив у лісосмузі біля АЗС", - йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, на зазначеному місці виявили залишки поцупленого зловмисником майна капрала поліції.
"Наразі готується оголошення про підозру затриманому. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу. За вчинене харківчанину загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, поліція затримала на Закарпатті чоловіка, який заподіяв тілесні ушкодження правоохоронцю.