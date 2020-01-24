На Закарпатті затримали чоловіка за побиття поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Поліція затримала на Закарпатті чоловіка, який заподіяв тілесні ушкодження правоохоронцю. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Закарпатській області.
"Вчора, 23 січня, близько 20:30, на вулиці К. Бєляєва у Мукачеві працівник поліції, перебуваючи поза службою, став свідком конфлікту між невідомими особами. Правоохоронець втрутився у суперечку, аби врегулювати її", - вказали у поліції.
На прохання правоохоронця припинити правопорушення, як зазначається, особи не відреагували, так само як і на те, що чоловік є працівником поліції.
"Натомість один з учасників бійки почав погрожувати правоохоронцю фізичною розправою та завдав поліцейському тілесні ушкодження. Порушника доставили до відділку поліції. Ним виявився 31-річний житель Мукачева. За результатами медичного освідування чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав у його крові 1,80 проміле", - повідомили у поліції.
Поліцейські затримали 31-річного у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень). Слідство у справі триває.
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