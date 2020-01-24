На Закарпатье задержали мужчину за избиение полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Полиция задержала на Закарпатье мужчину, который причинил телесные повреждения правоохранителю. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Закарпатской области.
"Вчера, 23 января, около 20:30, на улице К. Беляева в Мукачево работник полиции, находясь вне службы, стал свидетелем конфликта между неизвестными лицами. Правоохранитель вмешался в спор, чтобы урегулировать его", - указали в полиции.
По просьбе правоохранителя прекратить правонарушение, как отмечается, люди не отреагировали, так же как и на то, что мужчина является сотрудником полиции.
"Вместе с тем один из участников драки стал угрожать правоохранителю физической расправой и нанес полицейскому телесные повреждения. Нарушителя доставили в отделение полиции. Им оказался 31-летний житель Мукачево. По результатам медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал в его крови 1,80 промилле", - сообщили в полиции.
Полицейские задержали 31-летнего в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.
По факту преступления следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений). Следствие по делу продолжается.
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