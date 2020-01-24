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В Харькове ограбили полицейского

Киев • УНН

 • 20389 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Харькове мужчина ограбил полицейского, когда тот ночью возвращался домой. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

В Харькове ограбили полицейского

"В Харьковской области неизвестный ограбил полицейского, когда тот возвращался домой ночью. Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями полиции установили причастного к преступлению и задержали его", - говорится в сообщении.

Установлено, что 24-летний полицейский сектора патрульной полиции в аэропорту "Харьков", возвращаясь домой ночью, стал жертвой грабителя. Злоумышленник нанес ему несколько ударов по голове. Когда милиционер оказался на земле, нападающий сорвал с его плеча барсетку и вытащил из кармана куртки телефон.

"По факту происшествия следователи Московского ОП Харьковского ГУНП начали уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас личность нападавшего установлена - им оказался 24-летний житель Харькова.

"Подозреваемый задержан по месту жительства и проведено санкционированный обыск. Правоохранителям злоумышленник рассказал, что похищенный мобильный сдал в ломбард, а банковские карточки, служебное удостоверение работника полиции, полицейский жетон и другие документы поджег в лесополосе возле АЗС", - говорится в сообщении.

По информации полиции, на указанном месте обнаружили остатки украденного злоумышленником имущества капрала полиции.

"Сейчас готовится объявление о подозрении задержанному. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения. За совершенное харьковчанину грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, полиция задержала на Закарпатье мужчину, который нанес телесные повреждения милиционеру.

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