Грабитель ворвался в дом и чуть не убил женщину топором
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Злоумышленник в Мирнограде Донецкой области проник в дом и чуть не убил хозяйку топором. Относительно нападавшего открыто уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в области.
Сообщение о разбойном нападении поступило в полицию вчера, 23 января, около 10:25. Выяснилось, что 81-летняя женщина отсутствовала дома, а когда вернулась, застала в помещении летней кухни вора. Злоумышленник схватил топор и ударил женщину по голове. После этого нападавший скрылся. Пострадавшая была госпитализирована в местную больницу.
Женщина описала неизвестного и уже через час нападавший был задержан полицией. Им оказался 53-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Правонарушитель признался в содеянном нападении и объяснил, что знал об отсутствии дома хозяйки и не ожидал ее внезапного возвращения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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