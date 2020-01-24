Грабитель ворвался в дом и чуть не убил женщину топором

Сообщение о разбойном нападении поступило в полицию вчера, 23 января, около 10:25. Выяснилось, что 81-летняя женщина отсутствовала дома, а когда вернулась, застала в помещении летней кухни вора. Злоумышленник схватил топор и ударил женщину по голове. После этого нападавший скрылся. Пострадавшая была госпитализирована в местную больницу.

Женщина описала неизвестного и уже через час нападавший был задержан полицией. Им оказался 53-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Правонарушитель признался в содеянном нападении и объяснил, что знал об отсутствии дома хозяйки и не ожидал ее внезапного возвращения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Харькове ограбили полицейского.