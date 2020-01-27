В Кировоградской области задержали банду за нападения на пенсионеров
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 января. УНН. Полицейские в Кировоградской области задержали трех мужчин по подозрению в совершении разбойных нападений на одиноких пенсионеров. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Кировоградской области.
Произошел инцидент 25 января 2020 года в Знаменке. Трое мужчин, двое из которых - ромы, проникли в жилье пожилого мужчины. Применив физическую силу, забрали 11 тыс. грн и скрылись в неизвестном направлении.
Правоохранители применили план "Перехват", и грабителей удалось задержать в Светловодске.
Преступники совершили аналогичное нападение на пожилого мужчину в пгт Знаменка Вторая 13 января. Тогда грабители украли 7500 грн сбережений пенсионера.
На данный момент разбойников задержали. По делу проводят первоочередные следственные действия. Проверяют причастность к совершению этой группой и других преступлений на территории области.
Всем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. В суд направили ходатайство об избрании задержанным меры пресечения. Мужчинам грозит от семи до 12 лет тюрьмы.
Напомним, грабитель ворвался в дом и чуть не убил женщину топором.