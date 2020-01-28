У Києві засудили брата і сестру за розбійний напад із вбивством
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У столиці до 10 та 12 років засудили чоловіка та жінку, які влаштували розбійний напад на квартиру знайомого. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.
"За принципової позиції Київської місцевої прокуратури № 3 судом винесено обвинувальний вирок 23-річному чоловіку та його 22-річній сестрі за вчинення розбійного нападу", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у червні 2017 року обвинувачені разом із ще однією особою прибули до квартири знайомого. Коли той відчинив двері, один з нападників вистрелив потерпілому у живіт з пристрою для відстрілу гумових куль, чим завдав тяжких тілесних ушкоджень та спровокував масивну крововтрату.
Проникнувши до квартири, зловмисники заволоділи двома мобільними телефонами.
Потерпілий від завданого вогнепального поранення помер у лікарні.
Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій вчинений групою осіб із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).
Вироком Святошинського районного суду м. Києва раніше судимого за розбій обвинуваченого засуджено до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна, а його сестру до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Матеріали відносно спільника, дії якого призвели до смерті потерпілого, виділені в окреме кримінальне провадження. Наразі він перебуває у розшуку.
Нагадаємо, на Кіровоградщині затримали трьох чоловіків за підозрою у вчиненні розбійних нападів на самотніх пенсіонерів.