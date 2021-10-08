В Киеве заказали более 600 тысяч спецпропусков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Киеве заказали более 600 тысяч спецпропусков в общественный транспорт на случай локдауна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.
Детали
Сообщается, что всего в системе зарегистрировано 9187 компаний. Из них 8090 подали заявки для своих работников.
“255 863 — именно такое количество спецпропусков заказали только за сентябрь. 612 705 спецпропусков — потребность города для поддержания жизнедеятельности в настоящее время”, — говорится в сообщении.
Добавим
В КГГА напомнили, как можно заказать спецпропуск.
1. Авторизироваться в системе с помощью КЭП.
2. Заполнить электронную форму заявки
3. В случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков — ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карточки Киев Цифровой каждого работника.
4. Информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого сотрудника можна получить в системе.
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