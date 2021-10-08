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У Києві замовили понад 600 тисяч спецперепусток на випадок локдауну

Київ • УНН

 • 21723 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Києві замовили понад 600 тисяч спецперепусток у громадський транспорт на випадок локдауну. Про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Деталі

Повідомляють, що усього в системі зареєстровано 9187 компаній. Із них 8090 подали заявки для своїх працівників.

“255 863 — саме таку кількість спецперепусток замовили тільки за вересень. 612 705 спецперепусток — потреба міста для підтримання життєдіяльності на даний час”, — ідеться у повідомленні.

Додамо

У КМДА нагадали, як можна замовити спецперепустку.

1. Авторизуватися у системі за допомогою КЕП
2. Заповнити електронну форму заявки
3. У разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток — ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки Київ Цифровий кожного працівника.
4. Інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецперепусток кожного працівника можна отримати у системі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коли Київ перейде у “помаранчеву” чи “червону” зону: у КМДА пояснили, коли у заклади не пускатимуть без COVID-сертифіката або ПЛР-теста

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