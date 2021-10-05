Коли Київ перейде у "помаранчеву" чи "червону" зону: у КМДА пояснили, коли у заклади не пускатимуть без COVID-сертифіката або ПЛР-теста

Деталі

У КМДА відзначили, що Київ готується до можливого посилення карантинних обмежень у разі встановлення на території міста “помаранчевого” або “червоного” рівня епідемічної небезпеки. Зокрема, мова йде про підготовку структурних підрозділів міської та районних адміністрацій, організацій, підприємств та установ столиці до організації прийому громадян за умови перевірки сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, або негативного результату тестування на COVID-19. Наразі, поки у Києві встановлений “жовтий” рівень епіднебезпеки, наявність COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів не є обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ, розповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Цитата

“Поки столиця залишається у „жовтій“ зоні, і основними вимогами до відвідувачів закладів є наявність маски та дотримання дистанції. Але ми вже готуємось до можливого посилення карантинних обмежень і напрацьовуємо механізми дій на випадок, якщо будемо змушені вимагати від структурних підрозділів міської влади, у тому числі ЦНАПів, і від інших установ допускати відвідувачів лише за наявності COVID-сертифікатів або негативних тестів на COVID”, — розказав перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Олег Куявський.

Додамо

Він пояснив, що Протокол № 15 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 01.10.2021 року не встановлює додаткових обмежень для міських установ, а наголошує на необхідності виконання вимог Постанови Кабміну № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що Київська державна міська адміністрація посилила карантинні заходу у столиці. Починаючи з 5 жовтня відвідувачів у державних адміністраціях, ЦНАПах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності прийматимуть лише за наявності COVID-сертифіката або ПЛР-теста.