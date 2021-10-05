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Когда Киев перейдет в "оранжевую" или "красную" зону: в КГГА объяснили, когда в заведения не будут пускать без COVID-сертификата или ПЦР-теста

Когда Киев перейдет в "оранжевую" или "красную" зону: в КГГА объяснили, когда в заведения не будут пускать без COVID-сертификата или ПЦР-теста

Киев  •  УНН

 • 59294 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Пока столица остается в “желтой” зоне — основными требованиями к посетителям заведений является наличие маски и соблюдение дистанции. А вот COVID-сертификаты или ПЦР-тесты будут нужны для того, чтобы попасть в заведения и организации тогда, когда Киев перейдет в “оранжевую” или “красную” зону. Об этом говорится в разъяснении КГГА, передает УНН.

Детали

В КГГА отметили, что Киев готовится к возможному усилению карантина в случае установления на территории города "оранжевого" или "красного" уровня эпидемической опасности. В частности, речь идет о подготовке структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений столицы к организации приема граждан при проверке сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или отрицательного результата тестирования на COVID-19. Сейчас пока в Киеве установлен "желтый" уровень эпидопасности, наличие COVID сертификатов или ПЦР-тестов не является обязательным условием для посещения городских учреждений, рассказали в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Цитата

"Пока столица остается в "желтой" зоне, и основными требованиями к посетителям заведений является наличие маски и соблюдение дистанции. Но мы уже готовимся к возможному усилению карантина и разрабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти, в том числе ЦПАУ, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии COVID сертификатов или отрицательных тестов на COVID", - рассказал первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский.

Добавим

Он пояснил, что Протокол № 15 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 01.10.2021 года не устанавливает дополнительных ограничений для городских учреждений, а подчеркивает необходимость выполнения требований Постановления Кабмина № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Напомним

Ранее стало известно, что Киевская государственная городская администрация усилила карантинные мероприятия в столице. Начиная с 5 октября посетителей в государственных администрациях, ЦПАУ, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности принимать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.

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