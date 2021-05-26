В Киеве "заминировали" ОАСК: людей эвакуировали

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 38695 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 80408 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 95535 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 258921 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 149026 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 420181 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 323217 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 217922 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246313 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256230 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 22293 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 22587 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 18780 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 38012 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 23258 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 23584 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 38334 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 152921 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 258921 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 420181 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 17606 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 26134 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 55276 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 78987 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 63644 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В Киеве "заминировали" ОАСК: людей эвакуировали

Киев • УНН

 • 18425 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Киеве правоохранителям поступило сообщение о "заминировании" Окружного административного суда Киева. Люди из здания были срочно эвакуированы. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

В Киеве "заминировали" ОАСК: людей эвакуировали

Цитата:

"Проводилась эвакуация. Сейчас на месте работают правоохранители", - сказала Тищенко.

Также в ОАСК подтвердили, что поступило сообщение о заминировании помещений Окружного административного суда города Киева.

"В связи с поступлением сообщения о заминировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.

Дополнение

Количество заведомо ложных сообщений о "минировании" за последнее время приобрело угрожающий масштаб. Согласно сведениям Нацполиции за 2019 год, следователи начали досудебное расследование около 2000 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 УКУ (куда входят и сообщения о "заминировании"), что вдвое больше показателей, зарегистрированных в течение 2018 года. Кроме того, с января по март 2020 начато 213 уголовных производств по указанной статье.

При этом сообщение носят комплексный характер, когда одновременно сообщается о заминировании десятков объектов. Все чаще такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, объектов, имеющих большое значение для функционирования общества и безопасности населения, нарушение работы которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды.

Правоохранительные органы вынуждены реагировать на каждое такое сообщение, задействуя значительное количество специальной техники и личного состава, вынужденно отвлекая от выполнения основных служебных задач.

Так, сообщения о заминировании - боль большого города, которым и является Киев. Лишь в последнее время в столице сообщалось о "минировании" в центре города торгового центра "Гулливер". Кроме того, поступала информация о заминировании Голосеевского районного суда и предприятия на улице Большой Васильковской.

Добавим, Верховная Рада Украины в начале марта текущего года ужесточила наказание для так называемых "псевдоминеров".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КиевКриминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,838.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,820.79