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The Guardian

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У Києві “замінували” ОАСК: людей евакуювали

Київ • УНН

 • 18425 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. У Києві правоохоронцям надійшло повідомлення про “замінування” Окружного адміністративного суду Києва. Людей з будівлі було терміново евакуйовано. Про це у коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.

У Києві “замінували” ОАСК: людей евакуювали

Цитата:

“Проводилась евакуація. Наразі на місці працюють правоохоронці”, — сказала Тищенко.

Також в ОАСК підтвердили, що надійшло повідомлення про замінування приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва.

“У зв’язку із надходженням повідомлення про замінування приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Кількість завідомо неправдивих повідомлень про "мінування" за останній час набула загрозливого масштабу. Згідно з відомостями Нацполіції за 2019 рік, слідчі розпочали досудове розслідування близько 2000 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 259 ККУ (куди входять і повідомлення про "замінування"), що удвічі більше показників, зареєстрованих упродовж 2018 року. Окрім того, із січня по березень 2020 року розпочато 213 кримінальних проваджень за вказаною статтею.

При цьому повідомлення носять комплексний характер, коли одночасно повідомляється про замінування десятків об’єктів. Усе частіше такі повідомлення стосуються закладів освіти, охорони здоров’я, об’єктів, що мають велике значення для функціонування суспільства та безпеки населення, порушення роботи яких може мати негативний вплив на стан національної безпеки й оборони України, навколишнього природного середовища.

Правоохоронні органи вимушені реагувати на кожне таке повідомлення, задіюючи значну кількість спеціальної техніки та особового складу, вимушено відволікаючи від виконання основних службових завдань.

Так, повідомлення про замінування – біль великого міста, яким і є Київ. Лише останнім часом у столиці повідомлялося про “замінування” у центрі міста торгового центру “Гулівер”. Окрім того, надходила інформація про замінування Голосіївського районного суду та підприємства на вулиці Великій Васильківській.

Додамо, Верховна Рада України на початку березня поточного року посилила покарання для так званих “псевдомінерів”.

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