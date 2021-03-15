У Києві "замінували" ТЦ "Гулівер"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У центрі Києва "замінували" торговий центр "Гулівер". Про це у коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.
Так, Тищенко підтвердила інформацію про надходження повідомлення про замінування ТЦ "Гулівер" в Києві.
"Наразі на місці працюють правоохоронці", - сказала Тищенко.
Доповнення
9 березня цього року до поліції надходило повідомлення про замінування універмагу “Україна” у Шевченківському районі столиці.
Окрім того, надходила інформація про замінування Голосіївського районного суду та підприємства на вулиці Великій Васильківській.
Додамо, Верховна Рада України на початку березня поточного року посилила покарання для так званих “псевдомінерів”.