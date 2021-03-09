У Києві “замінували” універмаг “Україна”

Цитата:

“Надійшло повідомлення (про замінування — ред.), наразі йде перевірка”, — повідомили УНН в поліції.

Деталі

За інформацією правоохоронців, попередньо, на момент повідомлення про замінування, у приміщенні не було людей.

Доповнення

Минулого тижня дві центральні станції метро столиці — “Університет” і “Хрещатик” — і пересадочний вузол на “Майдан Незалежності” закрили через анонімне повідомлення про замінування. Вибухівки на станціях не знайшли, тож згодом метро запрацювало у звичайному режимі.

Додамо, Верховна Рада України на початку березня поточного року посилила покарання для так званих “псевдомінерів”.