В Киеве "заминировали" универмаг "Украина"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В полицию поступило сообщение о заминировании универмага "Украина" в Шевченковском районе столицы. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе ГУНП в Киеве.
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"Поступило сообщение (о заминировании - ред.), сейчас идет проверка", - сообщили УНН в полиции.
Детали
По информации правоохранителей, предварительно, на момент сообщения о заминировании, в помещении не было людей.
Дополнение
На прошлой неделе две центральные станции метро столицы - "Университет" и "Крещатик" - и пересадочный узел на "Майдан Независимости" закрыли из-за анонимного сообщения о заминировании. Взрывчатки на станциях не нашли, поэтому позже метро заработало в обычном режиме.
Отметим, Верховная Рада Украины в начале марта текущего года ужесточила наказание для так называемых "псевдоминеров".