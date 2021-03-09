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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59963 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 81234 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111925 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147298 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196888 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194044 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве "заминировали" универмаг "Украина"

В Киеве "заминировали" универмаг "Украина"

Киев  •  УНН

 • 24489 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В полицию поступило сообщение о заминировании универмага "Украина" в Шевченковском районе столицы. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе ГУНП в Киеве.

Цитата:

"Поступило сообщение (о заминировании - ред.), сейчас идет проверка", - сообщили УНН в полиции.

Детали

По информации правоохранителей, предварительно, на момент сообщения о заминировании, в помещении не было людей.

Дополнение

На прошлой неделе две центральные станции метро столицы - "Университет" и "Крещатик" - и пересадочный узел на "Майдан Независимости" закрыли из-за анонимного сообщения о заминировании. Взрывчатки на станциях не нашли, поэтому позже метро заработало в обычном режиме.

Отметим, Верховная Рада Украины в начале марта текущего года ужесточила наказание для так называемых "псевдоминеров".

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