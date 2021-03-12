У Києві "замінували" Голосіївський райсуд та підприємство

Цитата

“Сьогодні близько 10-ої години правоохоронці отримали інформацію про замінування Голосіївського районного суду на вулиці Полковника Потєхіна та підприємства на вулиці Великій Васильківській. На адреси негайно виїхали поліцейські, співробітники вибухотехнічної служби та представники інших профільних служб”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що отримані відомості належним чином зареєстровані у Голосіївському управлінні поліції, після завершення перевірки інформації буде надана правова кваліфікація.

Доповнення

9 березня цього року до поліції надходило повідомлення про замінування універмагу “Україна” у Шевченківському районі столиці.



Додамо, Верховна Рада України на початку березня поточного року посилила покарання для так званих “псевдомінерів”.