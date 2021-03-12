В Киеве "заминировали" Голосеевский райсуд и предприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киеве правоохранители получили информацию о заминировании Голосеевского районного суда и предприятия на улице Большой Васильковской. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Цитата
“Сегодня около десяти часов правоохранители получили информацию о заминировании Голосеевского районного суда на улице Полковника Потехина и предприятия на улице Большой Васильковской. По адресу немедленно выехали полицейские, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что полученные сведения должным образом зарегистрированы в Голосеевском управлении полиции, после завершения проверки информации будет дана правовая квалификация.
Дополнение
9 марта этого года в полицию поступало сообщение о заминировании универмага “Украина” в Шевченковском районе столицы.
Добавим, Верховная Рада Украины в начале марта текущего года ужесточила наказание для так называемых “псевдоминеров”.