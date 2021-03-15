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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46165 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 64469 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108191 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143885 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195161 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193226 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279295 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327097 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157848 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143145 просмотра

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В Киеве "заминировали" ТЦ "Гулливер"

В Киеве "заминировали" ТЦ "Гулливер"

Киев  •  УНН

 • 65471 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В центре Киева "заминировали" торговый центр "Гулливер". Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

Так, Тищенко подтвердила информацию о поступлении сообщения о заминировании ТЦ "Гулливер" в Киеве.

"Сейчас на месте работают правоохранители", - сказала Тищенко.

Дополнение

9 марта этого года в полицию поступало сообщение о заминировании универмага "Украина" в Шевченковском районе столицы.

Кроме того, поступала информация о заминировании Голосеевского районного суда и предприятия на улице Большой Васильковской.

Добавим, Верховная Рада Украины в начале марта текущего года ужесточила наказание для так называемых "псевдоминеров".

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