В Киеве "заминировали" ТЦ "Гулливер"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В центре Киева "заминировали" торговый центр "Гулливер". Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.
Так, Тищенко подтвердила информацию о поступлении сообщения о заминировании ТЦ "Гулливер" в Киеве.
"Сейчас на месте работают правоохранители", - сказала Тищенко.
Дополнение
9 марта этого года в полицию поступало сообщение о заминировании универмага "Украина" в Шевченковском районе столицы.
Кроме того, поступала информация о заминировании Голосеевского районного суда и предприятия на улице Большой Васильковской.
Добавим, Верховная Рада Украины в начале марта текущего года ужесточила наказание для так называемых "псевдоминеров".