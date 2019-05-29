В Киеве призвали отказаться от воздушных шариков на выпускных
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Школам и учебным заведениям Киева предлагают отказаться от воздушных шариков на выпускных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, управление экологии и природных ресурсов КГГА призвало присоединиться к флешмобу #ековипускний и отказаться от воздушных шариков на выпускных. Флешмоб предлагают поддержать всем школам и учебным заведениям Киева.
"Школьникам следует знать, что воздушные шарики разлагаются до 4 лет. Ленты, которыми перевязывают шарики - около 100 лет. Поэтому активно предлагаю всем присоединиться к акции. Зато вместе можно сделать что-то полезное для окружающей среды, например, высадить цветы, найти альтернативу шарикам!" - сказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованый.
В общественной инициативе UAnimals отметили, что воздушные шарики могут преодолеть большие расстояния, загрязняя отдаленные и нетронутые уголки нашей страны. После выпуска в небо, они затем падают обратно на поверхность земли и в водоемы.
Кроме того, натуральные латексные шарики классифицируются как пластиковые отходы через внешние физические характеристики материала.
Также яркая окраска шариков и лент очень привлекает животных и птиц. Многие животные не способны отличить пищу от мусора, поэтому они могут случайно проглотить остатки шариков, которые могут нанести им вред. Когда животное поглощает остатки шарика, он может блокировать его желудочно-кишечный тракт. В результате животные больше не могут есть и погибают от голода.
Напомним, в этом году праздник Последнего звонка для школьников города Киева состоится в пятницу, 31 мая.