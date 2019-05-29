У Києві закликали відмовитися від повітряних кульок на випускних

Так, управління екології та природних ресурсів КМДА закликало долучитися до флешмобу #ековипускний та відмовитися від повітряних кульок на випускних. Флешмоб пропонують підтримати всім школам та навчальним закладам Києва.

"Школярам варто знати, що повітряні кульки розкладаються до 4 років. Стрічки, якими перев’язують кульки – близько 100 років. Тому активно пропоную всім долучитися до акції. Натомість разом можна зробити щось корисне для довкілля, наприклад, висадити квіти, знайти альтернативу кулькам!" – сказав начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

У громадській ініціативі UAnimals зазначили, що повітряні кульки можуть подолати великі відстані, забруднюючи найвіддаленіші і незаймані куточки нашої країни. Після відпускання в небо, вони потім падають назад на поверхню землі та у водойми.

Крім того, натуральні латексні кульки класифікуються як пластикові відходи через зовнішні фізичні характеристики матеріалу.

Також яскраве забарвлення кульок та стрічок дуже приваблює тварин і птахів. Багато тварин не здатні відрізнити їжу від сміття, тому вони можуть випадково проковтнути залишки кульок, які можуть завдати їм шкоди. Коли тварина поглинає залишки кульки, вона може блокувати її шлунково-кишковий тракт. Внаслідок чого тварини більше не можуть їсти та гинуть від голоду.

Нагадаємо, цього року свято Останнього дзвоника для школярів міста Києва відбудеться у п’ятницю, 31 травня.