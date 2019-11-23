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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 44663 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109143 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 101039 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 108273 просмотра

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В Киеве забросали яйцами участников Транс-марша

В Киеве забросали яйцами участников Транс-марша

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве состоялся Транс-марш в память о погибших в результате трансфобии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook правозащитной организации Amnesty International в Украине.

"В Киеве начался Транс-марш 2019. День памяти погибших из-за трансфобии. На месте происшествия, кроме самих участников марша, есть правоохранители, а также представители радикальных группировок. Имеются сообщения о том, что представители радикальных группировок бросили в участников Марша яйцами, также состоялась потасовка. Полиция, присутствовавшая на мероприятии, окружила место потасовки", - говорится в сообщении.

Указано, что закончили марш вблизи Почтовой площади.

"Сейчас можно говорить, что марш прошел безопасно, за исключением нескольких провокаций, которые полиция быстро и эффективно остановила", - указано в сообщении.

Напомним, 23 ноября в Украине День памяти жертв голодоморов.

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