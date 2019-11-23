В Киеве забросали яйцами участников Транс-марша

"В Киеве начался Транс-марш 2019. День памяти погибших из-за трансфобии. На месте происшествия, кроме самих участников марша, есть правоохранители, а также представители радикальных группировок. Имеются сообщения о том, что представители радикальных группировок бросили в участников Марша яйцами, также состоялась потасовка. Полиция, присутствовавшая на мероприятии, окружила место потасовки", - говорится в сообщении.

Указано, что закончили марш вблизи Почтовой площади.

"Сейчас можно говорить, что марш прошел безопасно, за исключением нескольких провокаций, которые полиция быстро и эффективно остановила", - указано в сообщении.

Напомним, 23 ноября в Украине День памяти жертв голодоморов.