В Киеве забросали яйцами участников Транс-марша
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве состоялся Транс-марш в память о погибших в результате трансфобии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook правозащитной организации Amnesty International в Украине.
"В Киеве начался Транс-марш 2019. День памяти погибших из-за трансфобии. На месте происшествия, кроме самих участников марша, есть правоохранители, а также представители радикальных группировок. Имеются сообщения о том, что представители радикальных группировок бросили в участников Марша яйцами, также состоялась потасовка. Полиция, присутствовавшая на мероприятии, окружила место потасовки", - говорится в сообщении.
Указано, что закончили марш вблизи Почтовой площади.
"Сейчас можно говорить, что марш прошел безопасно, за исключением нескольких провокаций, которые полиция быстро и эффективно остановила", - указано в сообщении.
Напомним, 23 ноября в Украине День памяти жертв голодоморов.