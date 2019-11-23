У Києві закидали яйцями учасників Транс-маршу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві відбувся Транс-марш у пам’ять про загиблих через трансфобію. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook правозахисної організації Amnesty International в Україні.
"У Києві розпочався Транс-марш 2019. День пам'яті загиблих через трансфобію. На місці події, окрім самих учасниць маршу, є правоохоронці, а також представники радикальних угруповань. Є повідомлення про те, що представники радикальних угруповань кинули в учасниць Маршу яйцями, також відбулася штовханина. Поліція, присутня на заході, оточила місце штовханини", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що закінчили ходу поблизу Поштової площі.
"Наразі можна говорити, що марш пройшов безпечно, за винятком кількох провокацій, які поліція швидко та ефективно зупинила", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, 23 листопада в Україні День пам'яті жертв голодоморів.