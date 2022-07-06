В Киеве зафиксировали случай заболевания ботулизмом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Киеве зафиксировали случай ботулизма в Дарницком районе из-за потребления вяленой рыбы. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
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"Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве начало эпидрасследование из-за зафиксированного случая ботулизма в Дарницком районе. 2 июля женщина приобрела вяленую рыбу в магазине "Пчелка" по адресу ул. Елены Пчелки, 7-Б", - говорится в сообщении.
Детали
По информации Департамента здравоохранения Киева, пострадавшая госпитализирована, ей ввели сыворотку.
Справка
Ботулизм – очень опасная болезнь, что может привести к параличу и смерти. Причиной заболевания чаще всего становится употребление продуктов домашнего консервирования: мяса, рыбы, иногда – овощей. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты или термически обработаны.
Чтобы предотвратить тяжелые последствия, крайне важно обращение к врачу при первых симптомах: жажды, сухости слизистых оболочек, ощущения "комка" в горле. Впоследствии добавляется сильная головная боль, головокружение, бессонница, повышение температуры тела.
Дополнение
В начале мая в украинской столице было зафиксировано нередкие случаи заболевания ботулизмом. В больнице находятся два пациента с этой тяжелой болезнью.