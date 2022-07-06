У Києві зафіксували випадок захворювання на ботулізм
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Києві зафіксували випадок ботулізму у Дарницькому районі через споживання в’яленої риби. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Цитата
"Головне управління Держпродспоживслужби у Києві розпочало епідрозслідування через зафіксований випадок ботулізму у Дарницькому районі. 2 липня жінка придбала в’ялену рибу в магазині "Пчілка" за адресою вул. Олени Пчілки, 7-Б", - ідеться в повідомленні.
Деталі
За інформацією Департаменту охорони здоров’я Києва, постраждала госпіталізована, їй ввели сироватку.
Довідка
Ботулізм – дуже небезпечна хвороба, що може призвести до паралічу та смерті. Причиною захворювання найчастіше стає вживання продуктів домашнього консервування: м’яса, риби, інколи – овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті чи термічно оброблені.
Щоб запобігти тяжких наслідків, вкрай важливо звернення до лікаря за перших симптомів: спраги, сухості слизових оболонок, відчуття "грудки" в горлі. Згодом додається сильний головний біль, запаморочення, безсоння, підвищення температури тіла.
Доповнення
На початку травня в українській столиці було зафіксовано непоодинокі випадки захворювання на ботулізм. У лікарні наразі перебуває два пацієнти з цією тяжкою хворобою.