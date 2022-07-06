У Києві зафіксували випадок захворювання на ботулізм

Цитата

"Головне управління Держпродспоживслужби у Києві розпочало епідрозслідування через зафіксований випадок ботулізму у Дарницькому районі. 2 липня жінка придбала в’ялену рибу в магазині "Пчілка" за адресою вул. Олени Пчілки, 7-Б", - ідеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією Департаменту охорони здоров’я Києва, постраждала госпіталізована, їй ввели сироватку.

Довідка

Ботулізм – дуже небезпечна хвороба, що може призвести до паралічу та смерті. Причиною захворювання найчастіше стає вживання продуктів домашнього консервування: м’яса, риби, інколи – овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті чи термічно оброблені.

Щоб запобігти тяжких наслідків, вкрай важливо звернення до лікаря за перших симптомів: спраги, сухості слизових оболонок, відчуття "грудки" в горлі. Згодом додається сильний головний біль, запаморочення, безсоння, підвищення температури тіла.

Доповнення

На початку травня в українській столиці було зафіксовано непоодинокі випадки захворювання на ботулізм. У лікарні наразі перебуває два пацієнти з цією тяжкою хворобою.