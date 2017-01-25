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В Киеве зафиксировали первую смерть от гриппа

В Киеве зафиксировали первую смерть от гриппа

Киев • УНН

 • 10696 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Киеве был зарегистрирован первый смертельный случай заболевания гриппом. Об этом сообщает Центр по контролю и мониторингу заболеваний, передает УНН.

"Зарегистрирован один летальный случай от гриппа в городе Киеве", - указано в сообщении.

В свою очередь глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан отметил, что человек умер от пневмонии, а на диагноз гриппа надо ждать подтверждения.

"На сегодняшний день нет диагноза, что есть грипп. Есть пневмония и предварительное лабораторное исследование грипп А. Что касается человека, который умер, он относится к группе риска с сахарным диабетом и избыточным весом. Является поздним обращением за медицинской помощью. Поэтому сказать, что человек умер от гриппа, еще не можем... Женщина, 54 года, жительница столицы", - сообщил О.Рубан.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели 190 205 человек, из них 55,7% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости снизился на 4,7%, по сравнению с прошлой неделей. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрировали в Волынской, наименьший - в Харьковской областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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