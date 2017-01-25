У Києві зафіксували першу смерть від грипу

“Зареєстрований один летальний випадок від грипу в місті Києві”, — вказано у повідомленні.

В свою чергу голова Держпродспоживслужби Олег Рубан зазначив, що людина померла від пневмонії, а на діагноз грипу треба чекати підтвердження.

“На сьогоднішній день немає діагнозу, що є грип. Є пневмонія і попереднє лабораторне дослідження грип А. Що стосується людини, яка померла, вона відноситься до групи ризику з цукровим діабетом та надмірною вагою. Є пізнім зверненням за медичною допомогою. Тому сказати, що людина померла від грипу, ще не можемо... Жінка, 54 роки, жителька столиці”, — повідомив О.Рубан.

Як повідомляв УНН, протягом минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 190 205 осіб, з них 55,7 % становлять діти віком до 17 років. Показних захворюваності знизився на 4,7%, порівнюючи із минулим тижнем. Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Волинській, найменший — у Харківській областях.