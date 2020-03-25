В Киеве зафиксировано уже 34 больных коронавирусом - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Киеве уже зафиксировано 34 больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины". Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек", - отметил Кличко.
По его словам, все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возрастом 31 год, 36 лет и 67-летний.
"Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпиталзированы в Александровской больнице столицы", - добавил мэр Киева.
Напомним, по данным Минздрава, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев COVID-19.