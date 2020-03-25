У Києві зафіксовано вже 34 хворих на коронавірус - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Києві вже зафіксовано 34 хворих на коронавірус. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“У Києві збільшується тривожна статистика. Сьогодні вдень додалися ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Дані ми отримали від Державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України”. Кількість киян, які захворіли на COVID-19, зросла до 34 осіб", - відзначив Кличко.
З його слів, усі троє киян, у яких лабораторні дослідження підтвердили діагноз, — чоловiки віком 31 рік, 36 років та 67-річний.
"Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один — з Об’єднаних Арабських Еміратів. Усі троє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці", - додав мер Києва.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків COVID-19.